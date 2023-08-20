Erzincan'da midesinden uyuşturucu çıkan İranlı cezaevine gönderildi Yol uygulamaları sırasında şüphelenilen İran uyruklu şahsın iç beden muayenesinde midesinde Afyon sakızı bulundu. Şahıs, tutuklandı.

İHA

Türkiye genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Erzincan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamaları sürdürülüyor.

Mide ve bağırsağında uyuşturucu cisim bulundu

Bu kapsamda İran uyruklu M.Z. (45) isimli şahıstan şüphelenilmesi sonucu iç beden muayenesi kararına istinaden yapılan tomografi çekiminde mide ve bağırsak kısmında uyuşturucu olabileceği değerlendirilen çokça yabancı cismin olduğu görüldü.

Afyon sakızı ele geçirildi

Yapılan tetkikler neticesinde M.Z. isimli şahıstan 101 adet kapsül halinde 848,82 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İran uyruklu M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.