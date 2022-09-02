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Erzincan’da ormanlık alanda yangın çıktı

Erzincan’da ormanlık alanda yangın çıktı

Refahiye ilçesindeki ormanlık alan bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çalışmalara katılmak üzere bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.