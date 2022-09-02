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    Erzincan’da ormanlık alanda yangın çıktı

    Refahiye ilçesindeki ormanlık alan bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çalışmalara katılmak üzere bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
    • 02.09.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 15:22
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    Erzincan’da ormanlık alanda yangın çıktı

    Erzincan’ın Refahiye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki 30 hektarlık Çatalçam mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; bölgede duman ve alevlerle kaplandı. Başlatılan çalışmalar neticesinde alevlerin bir bölümü kontrol altına alındı.

    Çalışmalara helikopter desteği gönderildi

    Alevlere müdahale için Adana'dan 2 adet yangın söndürme helikopteri bölgeye gönderildi. Çevre illerdeki orman müdürlüğüne ait itfaiye araçları da çalışmalara destek için hareket etti.

    Erzincan’da ormanlık alanda yangın çıktı VİDEO

    Erzincan’da ormanlık alanda yangın çıktı #1

    Erzincan’da ormanlık alanda yangın çıktı #2


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