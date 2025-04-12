Erzincan'da otobüs direğe çarptı: 2 yaralı

AA & Ensonhaber
Erzincan merkez Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda S.Y. yönetimindeki yolcu otobüsü yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 YARALI
Kazada yaralanan A.A. (39) ve A.K. (21), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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