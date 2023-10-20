Erzincan’da PKK’nın finans ağına darbe: 7 tutuklama
İHA

Güvenlik güçlerinin terör ve teröristlere karşı mücadelesi hız kesmiyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütüne finans sağlayan 9 şüpheliye yönelik Erzincan merkezli iki ilde eşzamanlı “Terörizmin Finansmanı Operasyonu” gerçekleştirildi.

7 kişi tutuklandı

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yurtdışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)