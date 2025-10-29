Erzincan’da rüzgarın düşürdüğü Türk bayraklarını toplayan vatandaş duygulandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da olumsuz etkiledi.

Ordu Caddesi’nde yapılması planlanan tören, hava muhalefeti nedeniyle Yaşar Erkan Spor Salonu’na alındı.

Kutlamalar coşku içinde sürerken, şehir merkezindeki bazı caddelerde asılı bulunan Türk bayrakları rüzgarın etkisiyle direklerden koparak yere düştü.

YAĞMURA ALDIRMADAN TEK TEK TOPLADI

Durumu fark eden bir vatandaş, yağmura aldırış etmeden bayrakları tek tek toplayarak özenle katladı ve aracına yerleştirdi.

Bayrağa gösterilen bu saygı dolu davranış çevredeki vatandaşların takdirini kazanırken, o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük beğeni topladı.