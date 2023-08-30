Erzincan'da sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlandı Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında tahribat oluşan yol, köprü ve su hatlarında çalışma başlatıldı.

İHA

20 gündür aşırı sıcakların yaşandığı Erzincan'da sağanak yağış, sele neden oldu.

Üzümlü, Tercan, Kemah ilçelerinde sele neden olan yağış sonrası yol ve köprülerde büyük hasar meydana geldi.

Özellikle Üzümlü ilçesinde dereden taşan sel suları ilçenin büyük bölümünde zarara yol açtı.

Can kaybı yaşanmadı, çalışmalar başladı

Can kaybı yaşanmazken yollar, köprüler ve su hatlarında tahribat oluştu. Kapanan köy yolları başlatılan çalışmayla yeniden ulaşıma açılırken DSİ, belediye, İl Özel İdaresi, AFAD ve Karayolları ekipleri hayatın normal akışına dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Vali, milletvekilleri ve siyasi parti yetkilileri ilçede incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Üzümlü ilçesinde halka bir süre içme suyunu kullanmamaları çağrısında bulunularak kısa sürede hasar gören hatların tamir edileceği kaydedildi.