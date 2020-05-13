Erzincan'da teröristleri hain planı tutmadı

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada, sürücü asker dikkat ve soğukkanlılıkla aracı durdurup devrilmesini önlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, devriye görevindeki askeri minibüsün Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

BİR ASKER HAFİF YARALANDI

Minibüsün savrulup karşı şeride geçtiği olayda, sürücü askerin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde kontrolü sağlanan aracın yoldan çıkıp devrilmesi önlendi.

Olayda bir asker hafif yaralandı, askeri araçta ise ciddi hasar meydana gelmedi.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralı askere, olay yerine gelen silah arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda asker ve zırhlı araç ile bomba uzmanları sevk edildi. Gelen bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu.

Diğer takviye ekipler de bomba arama dedektörü köpeklerin desteğinde bölgede teröristlere yönelik operasyon başlattı.