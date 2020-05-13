Dolar
6.9763
-0.31%
Euro
7.5466
-0.6294%
Altın
1715.97
0.7568%
Borsa
100159.13
0.5453%
G. Altın
385.295
0.5598%
Bitcoin
64607.84
3.5636%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 16 C

    Erzincan'da teröristleri hain planı tutmadı

    Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada, sürücü asker dikkat ve soğukkanlılıkla aracı durdurup devrilmesini önlendi.
    • AA
    • 13.05.2020 - 22:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Erzincan'da teröristleri hain planı tutmadı

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, devriye görevindeki askeri minibüsün Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

    BİR ASKER HAFİF YARALANDI

    Minibüsün savrulup karşı şeride geçtiği olayda, sürücü askerin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde kontrolü sağlanan aracın yoldan çıkıp devrilmesi önlendi.

    Olayda bir asker hafif yaralandı, askeri araçta ise ciddi hasar meydana gelmedi.

    BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

    Yaralı askere, olay yerine gelen silah arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

    Saldırının ardından olay yerine çok sayıda asker ve zırhlı araç ile bomba uzmanları sevk edildi. Gelen bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu.

    Diğer takviye ekipler de bomba arama dedektörü köpeklerin desteğinde bölgede teröristlere yönelik operasyon başlattı.

    Görüş Bildir