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- Erzincan'da tiner ile ateş yakmak isteyen gencin yüzü yandı
Erzincan'da tiner ile ateş yakmak isteyen gencin yüzü yandı
- İHA
- 06.12.2021 - 09:44
- Güncelleme : 06.12.2021 - 11:00
Van'da ikamet edip köprü boyama işi ile uğraşan 23 yaşındaki Ferhat Demir, iş için Erzincan'a gitti.
ODUNLARI TİNERLE YAKTI
Burada ısınmak için arkadaşlarıyla ateş yakmak isteyen Demir, bulduğu odun parçalarını tiner ile yakmaya çalıştığı sırada teneke alev aldı.
Erzincan'da tiner ile ateş yakmak isteyen gencin yüzü yandı ViDEO
2 VE 3'ÜNCÜ DERECE YANIK OLUŞTU
Genç adamın yüzünde, alevlerin etkisiyle 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu.
Ferhat Demir'in Babası Abdulhaluk Demir, oğlunun durumunu görünce ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine getirdi.
"YANMAYAN ATEŞE YANICI DÖKMEYİN"
Baba Abdulhaluk Demir, “Oğlum böyle bir şeyi yaptı, aslında yapmaması gereken bir şeyi yapmış ve elleri ile yüzü yanmış, son derece tehlikeli bir durum oluşmuş. Bunu benim oğlum yaşadı, bizleri izleyenler sakın siz yanmayan ateşe yanıcı madde dökerek yakmaya kalkmayın.” ifadelerini kullandı.