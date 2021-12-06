Van'dan Erzincan'a iş için gelen genç adam, ısınmak için odunları tinerle yakmaya çalıştı. Çıkan alevlerle yüzünde 2 ve 3'üncü derece yanık oluşan adam, tedavi altına alındı.

Van'da ikamet edip köprü boyama işi ile uğraşan 23 yaşındaki Ferhat Demir, iş için Erzincan'a gitti.

ODUNLARI TİNERLE YAKTI

Burada ısınmak için arkadaşlarıyla ateş yakmak isteyen Demir, bulduğu odun parçalarını tiner ile yakmaya çalıştığı sırada teneke alev aldı.

Erzincan'da tiner ile ateş yakmak isteyen gencin yüzü yandı ViDEO

2 VE 3'ÜNCÜ DERECE YANIK OLUŞTU

Genç adamın yüzünde, alevlerin etkisiyle 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu.

Ferhat Demir'in Babası Abdulhaluk Demir, oğlunun durumunu görünce ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine getirdi.

"YANMAYAN ATEŞE YANICI DÖKMEYİN"

Baba Abdulhaluk Demir, “Oğlum böyle bir şeyi yaptı, aslında yapmaması gereken bir şeyi yapmış ve elleri ile yüzü yanmış, son derece tehlikeli bir durum oluşmuş. Bunu benim oğlum yaşadı, bizleri izleyenler sakın siz yanmayan ateşe yanıcı madde dökerek yakmaya kalkmayın.” ifadelerini kullandı.