Erzincan'da üzüm bağında çalışan vatandaşa ayı saldırısı

- Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir vatandaşa üzüm bağında ayı saldırdı.
- Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Yetkililer, bölgede dikkatli olunması konusunda uyardı.
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, üzüm bağında çalışan bir vatandaşa ayı saldırısı...
Üzümlü ilçesinde meydana gelen olayda, üzüm bağında çalışan bir vatandaşa ayı saldırdı.
Saldırı sonucu yaralanan vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YETKİLİLER UYARDI
Yetkililer, bölgede vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.