Erzincan'da üzüm bağında çalışan vatandaşa ayı saldırısı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde üzüm bağında çalışan bir vatandaşa ayır saldırırken talihsiz adam, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 14:55
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, üzüm bağında çalışan bir vatandaşa ayı saldırısı... 

Üzümlü ilçesinde meydana gelen olayda, üzüm bağında çalışan bir vatandaşa ayı saldırdı.

Saldırı sonucu yaralanan vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, bölgede vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

