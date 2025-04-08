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Erzincan’da yabancı uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’da yabancı uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 14 kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi, yapılan çalışmalar sırasında durdurulan araçta yakalandı.