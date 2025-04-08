İHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan’a gelen bir araç içerisinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Ayrıca konu ile alakalı olan A.K. isimli şüpheli şahıs, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor