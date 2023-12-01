DHA
Erzincan'da Lokman Yeniçeri'nin otomobili akaryakıt dolumu sırasında bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.
Lokman Yeniçeri, otomobildeki kızını da alarak aracı son anda terk ederken yangın ise çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yaşananlar kamerada
Korku dolu o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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