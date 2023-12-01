Erzincan'da yakıt dolumu sırasında alev alan otomobildekiler son anda kurtuldu Erzincan'da dolumu sırasında alev alan otomobildeki baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken yaşananlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Erzincan'da Lokman Yeniçeri'nin otomobili akaryakıt dolumu sırasında bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.

Lokman Yeniçeri, otomobildeki kızını da alarak aracı son anda terk ederken yangın ise çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yaşananlar kamerada

Korku dolu o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)