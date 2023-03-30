Erzincan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü 21 yaralı Erzincan'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaraland

DHA

Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

Kaza da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun karın etkili olduğu bölgede yolcu otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırılırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.