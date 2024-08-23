Erzincan'da Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavında, atış pozisyonuyla tüm dünyaya adını duyuran Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu.

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İHA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavında, 'Yusuf Dikeç pozu' öğrencilerin karşısına çıktı.

Adaylardan, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık alanında ekipman kullanmadan ve eli cebinde atış yapan milli sporcu Yusuf Dikeç'in mekanik olarak çiziminin yapılması istendi.

Sınavın ilk oturumunda masaya konulan objeleri çizen öğrenci adayları, sınavın ikinci oturumunda ise Yusuf Dikeç'in portresinin yarısını mekanik olarak çizdi.

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EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, sınava ilişkin açıklamalarda bulanarak, “Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavımız başladı. Sınava 250'ye yakın başvuru yapıldı. Başvuru yapanların büyük bir kısmı sınava girdi. Sınavda öğrencilerimizin hem yeteneklerini hem de günlük olayları nasıl takip edebildiklerini, çevrelerini ne kadar algılayıp algılamadıklarını değerlendiren sorularımız var.” dedi.

"YÜZÜNÜN BİR TARAFININ ROBOT MANTIĞIYLA ÇİZİMİNİ YAPACAKLAR"

Yusuf Dikeç'e ayrı bir parantez açan Mehmet Kavukcu, “Sınavda Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafının mekanik yani robot mantığıyla çizimini yapacaklar. Yusuf Dikeç tüm dünyada popüler olmuş bir isim. Türkiye'yi de en doğru şekilde temsil ettiğini düşünüyoruz,” ifadelerini yer verdi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise sınav alanına gelerek sınava giren öğrencilere başarılar diledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)