Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı Refahiye ilçesinde kar yağışı sonrasında yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle ikisi yolcu otobüsü, jandarma otosu, kar küreme aracının da bulunduğu 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı, 8 kişi yaralandı.

İHA

Erzincan'da Refahiye - Erzincan kara yolu üzeri Cehennem Deresi mevkiinde sabah saatlerinde S. U'nun kullandığı 34 CVU 377 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- Sivas kara yolu Cehennem Deresi mevkiinde, yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşmasının da etkisiyle bariyerlere çarptı.

Karşı yönden gelen Ü.A. idaresindeki 24 FU 244 plakalı bir başka yolcu otobüsü de önce kazaya müdahale etmek için duran 24 JAA 904 plakalı araca, ardından S.Ü'nün kullandığı otobüs ile Karayollarına ait 2 ayrı kar kürüme aracına çarptı.

8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Başka otobüslere sevk edildiler

Kazaya karışan otobüslerdeki yolcular Refahiye’deki dinlenme tesislerine götürüldüler ve buradan başka otobüslere sevk edildiler.