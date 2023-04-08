Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
İHA

Erzincan'da Refahiye - kara yolu üzeri Cehennem Deresi mevkiinde sabah saatlerinde S. U'nun kullandığı 34 CVU 377 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- Sivas kara yolu Cehennem Deresi mevkiinde, yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşmasının da etkisiyle bariyerlere çarptı.

Karşı yönden gelen Ü.A. idaresindeki 24 FU 244 plakalı bir başka yolcu otobüsü de önce kazaya müdahale etmek için duran 24 JAA 904 plakalı araca, ardından S.Ü'nün kullandığı ile Karayollarına ait 2 ayrı kar kürüme aracına çarptı.

8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Başka otobüslere sevk edildiler

Kazaya karışan otobüslerdeki yolcular Refahiye’deki dinlenme tesislerine götürüldüler ve buradan başka otobüslere sevk edildiler.

Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı