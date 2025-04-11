Erzincan'da zirai don tehlikesi

İHA

Erzincan ve çevrelerinde zirai don tehlikesi...

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan çevrelerinde zirai don hadisesi beklenmektedir. Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlere uğraşan vatandaşların kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

ÖNLEMLER SIRALANDI

Çiftçilerimizin zirai dona karşı alabileceği önlemler;