Erzincan'da kaçak avcılara rekor ceza...
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birlikte gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetlerinde takibe alınan 5 şahsın yasa dışı kaçak avcılık yaptıklarına dair delillere ulaşılması üzerine harekete geçti.
5 milyon 207 bin 178 lira para cezası
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan 18 dağ keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua), 1 Anadolu koyunu ve 1 boz ayıyı vurarak sosyal medya hesaplarından paylaşan şahıslara toplamda 5 milyon 207 bin 178 lira para cezası uygulanarak yasal işlemler başlatıldı.
Kaçak avcılara kesilen cezanın Türkiye'de şu ana kadar görülmüş en yüksek rekor para cezası olduğu kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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