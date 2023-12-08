Erzincan'da 5 kaçak avcıya 5 milyon 207 bin 178 lira ceza Erzincan'da avlanması yasak olan 18 dağ keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi, 1 Anadolu koyunu ve 1 boz ayıyı vurarak sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 kaçak avcıya toplamda 5 milyon 207 bin 178 lira para cezası verildi.

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İHA

Erzincan'da kaçak avcılara rekor ceza...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birlikte gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetlerinde takibe alınan 5 şahsın yasa dışı kaçak avcılık yaptıklarına dair delillere ulaşılması üzerine harekete geçti.

5 milyon 207 bin 178 lira para cezası

Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan 18 dağ keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua), 1 Anadolu koyunu ve 1 boz ayıyı vurarak sosyal medya hesaplarından paylaşan şahıslara toplamda 5 milyon 207 bin 178 lira para cezası uygulanarak yasal işlemler başlatıldı.

Kaçak avcılara kesilen cezanın Türkiye'de şu ana kadar görülmüş en yüksek rekor para cezası olduğu kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)