Erzincan'daki öğrencilere şantaj yapan şahıs İstanbul'da paketlendi Erzincan’da kız öğrencilere sosyal medya üzerinden şantaj yapan şüpheli, özel ekip tarafından İstanbul’da yakalanarak Erzincan’a getirildi.

İHA

İstanbul'da yaşayan M.F.B. isimli şahıs sosyal medya üzerinden Erzincan'da eğitimine devam eden kız öğrencilere dadandı.

Öğrencilere fotoğraflarını paylaşarak rahatsız eden ve başka öğrencilerin bilgileri karşılığında fotoğrafları silmeyi öneren şüpheli için İstanbul'da çalışma başlatıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Vermek veya Ele Geçirmek” suçu kapsamında; Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kurularak İstanbul iline görevlendirildi.

İstanbul'da peketlendi

Paylaşımları yapan hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen M.F.B. isimli şahıs özel ekip tarafından İstanbul’da gözaltına alınarak Erzincan’a getirildi. Şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca yürütülmekte.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)