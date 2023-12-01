Erzincanlılar donuyor! Sıcaklık sıfırın altında... Yüksek kesimlerde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde, sabah saatlerinde işine gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İHA

Türkiye, soğuk ve karlı havanın etkisine girmiş durumda...

Batı kesimlerde etkili olan sağanak yağış, doğuda yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle Erzincan'da soğuk hava etkisini ve şiddetini artırmaya başladı.

Erzincan'da gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu.

Her yer buz tuttu!

Sabah iş ve çocuklarını okula götürmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce buz tutan araçlarının camını kazıdı.

Erzincan’da soğuyan havayla birlikte kış mevsiminin iyice hissedilmeye başladığını belirten vatandaşlardan Ali Köksal, “Kış ayına girdik. Bugün çok soğuk bir havayla karşılaştık. Araçların camı buz tutmuş. Çocuğu okula götürmek için yola çıkacaktım, bu durumu görünce camları kazıyorum.” dedi.

Soğuk havada dışarıda çalışmak mecburiyetinde olan bazı işçiler ise teneke içerisinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Yanan ateşte ellerini ısıtan işçiler, kışın şartların oldukça zorlaştığını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)