Erzurum-Artvin yolunda heyelan

İHA

Erzurum-Artvin Karayolu'nun Erzurum'un Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesi mevkiinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sırasında devasa bir kaya kütlesi karayoluna düştü ve yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF BİR GÜZRGAHA YÖNLENDİRİLDİ

Olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri, güvenlik önlemleri alarak yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Bu süre zarfında, sürücüler Atatürk Mahallesi üzerinden alternatif bir güzergaha yönlendirildi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, YOL AÇILDI

Belediye ekiplerinin olay yerine getirdiği iş makineleriyle kaya parçası hızla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Heyelanda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede yaşanabilecek muhtemel toprak kaymalarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.