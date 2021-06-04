Erzurum Ayvalı Barajı'nın suları çekildi, evler gün yüzüne çıktı

Ayvalı Barajı'nda su seviyesi, son yılların en düşük seviyesini görürken su altında kalan evler ortaya çıkmaya başladı.

Erzurum'da nisan ve mayıs ayında beklenen yağış düşmeyince, kent ve çevresinde bulunan birçok nehir ve göl kurudu.

Barajlardaki su seviyelerinde de önemli miktarda düşüş yaşandı.

Su seviyesi azalan barajlardan birisi, Oltu ilçesindeki Oltu Çayı üzerine 2011 yılında kurulan, kentin ikinci büyük enerji santraline sahip olan Ayvalı Barajı oldu.

Ayvalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 66,28'e geriledi.

EVLER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Su altında kalan, Ormanağzu köyü Sevker Mahallesi'ndeki evler gün yüzüne çıktı.

Yetkililer, barajın geçen yılın aynı döneminde doluluk oranını yüzde 90,42 olarak açıklamıştı.





"ORTADA SU KALMAMIŞ"

Bölgede fotoğraf çekimleri yapan gazeteci Öztürk Akkök, "Yol bitti diye bir deyim vardır. Şimdi burada da su bitmiş.

Burası bir baraj. Akan suyu depolamak amacıyla yapılmış, ama şimdi bakıyorsunuz ortada su kalmamış. İnanılır gibi değil.

Asıl işin vahim tarafı Erzurum'da yazın başlangıcındayız. Hazirana yeni girdik.

Önümüzde daha temmuz, ağustos, eylül var ve su yok. Suyun altındaki evler gün yüzüne çıkmış.

Kayalardaki izlere bakılırsa burada kısa bir süre öncesine kadar 8 -10 metre yüksekliğinde su varmış." diye konuştu.



