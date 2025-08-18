Erzurum Tortum Şelalesi'nde su seviyesi düştü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi konumunda olan Tortum Şelalesi, ziyaretçilerin gözdesi konumda.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen şelalede, Tortum Gölü'nün suyunun azalmasıyla birlikte su debisinde düşüş yaşandı.

Buna rağmen, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ünlü şelale, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

"TANITIMININ DAHA FAZLA YAPILMASI LAZIM"

Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktası olan Tortum Şelalesi, bölge turizminin en önemli simgelerinden biri olma özelliğini koruyor.

Şelaleyi gezen vatandaşlar, "Çok güzel bir yer. Tortum Şelalesinin tanıtımının daha fazla yapılması lazım. Türkiye'nin önemli turizm noktalarından birisi bu bölge olabilir" diye konuştular.