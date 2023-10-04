Erzurum'a mevsimin ilk karı düştü Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

DHA

Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum şehir merkezine dün gece yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı.

En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği Palandöken Dağı'nın zirvesi ise akşam saatlerinde beyaza büründü.

"Kent merkezi yeşil, Palandöken ise beyaz"

Havaların soğumaya başlamasıyla deniz seviyesinden 3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken'in yavaş yavaş beyaz gelinliğini giyinmeye başladığını söyleyen Gözde Akkaya, "Son birkaç gündür havalar yağışlı ve soğuk. Bu nedenle gece Palandöken'in zirvesine kar yağmış. Dağın zirvesindeki sis çekilince kar kendini gösterdi. Zaten biz de kışlıkları giyinmeye başladık. Meteoroloji önümüzdeki günlerde havaların açacağını söylüyor. Kent merkezi yeşil, Palandöken ise beyaz. Manzara çok güzel." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)