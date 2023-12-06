Erzurum'da 16 sonra çözülen cinayete müebbet hapis cezası verildi 16 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan Recep Akpınar davasının son duruşmasında karar çıktı. Mahkeme iki sanığa müebbet hapis cezası verdi.

İHA

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 31 Ağustos 2006’da kaybolan 27 yaşındaki Recep Akpınar’ın cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı.

Önce kayıp olarak aranan daha sonra cinayete kurban gittiği düşünülen Akpınar dosyasında daha önce yapılan araştırmalar sonuçsuz kalmıştı.

Soruşturma yeniden açıldı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin devreye girmesiyle soruşturma ve inceleme yeniden açıldı.

2022 yılında özenli ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, Recep Akpınar’ın kaybolmadan bir gün önce şüpheli Mehmet G. ve Necmi A. ile görüştüğünü belirlemişti.

Cinayet işledikleri ortaya çıktı

Recep Akpınar’a borçları olan sanıkların, borcun vadesi yaklaşırken parayı ödeyecek ekonomik güçleri olmadığından genç adamı araçla araziye götürüp silahla vurarak öldürdükleri ortaya çıkmıştı.

Sanık Mehmet G.’nin yer göstermesi ile Recep Akpınar’a ait kemikler, Erzurum-Bayburt Karayolu üzerinde Kop Dağı eteklerinde gömülü halde bulundu.

Son kez hakim karşısına çıktılar

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan şüpheliler, dün son kez hâkim karşısına çıktı.

İlk duruşmada Recep Akpınar’ı kendisinin vurduğunu itiraf eden sanık Mehmet Göktürk, karar duruşmasında ise Necmi Acar’ın vurduğunu söyledi.

Müebbet hapis cezası verildi

Ancak bu beyanlar durumu değiştirmedi ve iki sanık da aynı cezayı aldı.

Mahkeme iki sanığa da müebbet hapis cezası verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)