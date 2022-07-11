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    Erzurum’da 20 yaşındaki genç şelalede boğuldu

    Arkadaşlarıyla birlikte Gurgur Şelalesi’ne pikniğe giden genç, serinlemek için şelalede boğuldu. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    • 11.07.2022 - 09:17
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    Erzurum’da 20 yaşındaki genç şelalede boğuldu

    Erzurumlu bir grup genç, Kurban Bayramı dolayısıyla Pasinler ilçesine bağlı kırsal Pelitli Mahallesi’ne 3 kilometre uzaklıktaki Gurgur Şelalesi bölgesine pikniğe gitti.

    İddiaya göre, serinlemek için şelaleye giren 20 yaşındaki Serkan Durnagöl'ün bir süre sonrası çırpındığını gören arkadaşları, onu kurtarmaya çalıştı.

    Suya girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi arkadaşları kurtarırken, Durnagöl ise gözden kayboldu.

    1 saat sonra ulaşıldı

    Gençlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre şelaleye giren ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Durnagöl’ün cansız bedenine ulaştı.

    Erzurum’da 20 yaşındaki genç şelalede boğuldu #1

    Otopsi yapılacak

    Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Erzurum’da 20 yaşındaki genç şelalede boğuldu #2

    Erzurum’da 20 yaşındaki genç şelalede boğuldu #3


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