Erzurum'da 300 yıllık Paşabey Konağı'nı talan ettiler

Tarihi öneme sahip olan Paşabey Konağı'nın üst katındaki baca kapısını kırarak, içeri giren hırsızlar, birçok tarihi eşyayı çalıp, kayıplara karıştı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Üç Kümbetler'in yanında bulunan tarihi Paşabey Konağı, hırsızların hedefi oldu.

Üst kattaki baca kapısını kırıp, konağa girdiği belirlenen hırsızlar, tarihi eşyaları çalarak, kaçtı.

Maddi ve manevi değeri olan neredeyse tüm eşyaların çalındığını söyleyen konak sahibi Hakem Akgül, hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.

YÜZYILLIK ESERLERİN HEPSİ ÇALINDI

Tarihi konağın, içinde bulunan eşyalarla ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu söyleyen Akgül, "Konağımız, tarihi 300 yıllık bir yapı. Babamızdan bizlere kaldı. Emekli olduktan sonra evimize sahip çıktık. Çok çabaladım, köylere gittim. Gezdim, dolaştım; nerede güzel eski bir eşya varsa aldım. Uzun yıllar konağımda sakladım. Yemedim, içmedim; eski bakır ve gümüş tepsiler, kehribar tespihler, kazanlar aldım. Hepsini konağın içine dizdim. Amacım, Erzurum'da kültürümüzü yaşatmaktı. Bu bölgede bir kültür evi olsun istedim. 2 gündür konağa gelemiyordum. Geldiğimde gördüklerime inanamadım. Güvenlik kameralarına takılan 3 kişi, gece saatlerinde baca kapısını kırarak içeri girmiş. Bütün kıymetli malzemeleri toplayıp kaçmışlar. Geldiğimde her yer dağılmıştı. Odaya koyduğum vazoların çoğunu kırmışlardı. En azı 100 yıllık olmak üzere 300 yıllık eşyalardan bahsediyorum. Dedemden kalma 350 yıllık bir tüfeğim vardı, 8 eski kılıç vardı" dedi.



'TARİHE ZARAR VERDİLER'

Tarihi konakta bulunan değerli tüm eşyaların çalındığını söyleyen Akgül, "Tarihi konak olduğu için 300 yıllık kapısı vardı. Bu kapıyı nasıl kırabilirler, aklım almıyor. Hiç değilse çıkar bir kenara at. Kırdıkları kapıya çok üzülüyorum. Eliniz nasıl vardı da o kapıyı kırdınız? Hiç mi vicdanınız yok? Ecdadımız o kapıyı yapmış, bize bir tarih bırakmış. O tarihi kırıp, talan ettiler. Şu an hangi ustayı getirirseniz getirin, o kapıyı tamir edemez. Çok büyük zararım var, henüz olayın şokunu üstümden atamadığım için toplam zararı hesaplayamadım. Beni perişan ettiler. Emeklerime yanıyorum, bu zalimler tarihe zarar verdiler. Eşyalarımı götürenlere sesleniyorum. Hepsi Allah'tan bulsun. Aldıklarını geri getirip teslim etsinler. Çok ama çok üzgünüm. Emek verdiğim her şey ziyan oldu. Yıllarca çalışıp çabaladığım her şey bir gecede ziyan oldu" diye konuştu.