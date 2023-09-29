Erzurum'da 4 saatte 2 bin 200 lira toplayan dilencinin paralarına el konuldu Polis ve zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonunda, 4 saatte 2 bin 200 lira toplayan dilencinin paralarına el konuldu, halkı istismar edenlere ceza uygulandı.

AA Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalar sürüyor. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğince, kentte vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İl dışından gelen, yabancı uyruklu ve küçük yaşta çocukları dilendirmek suretiyle insanların manevi duygularını istismar edenlerle ilgili cezai işlem uygulandı. Çok miktarda para çıktı Operasyonda yakalanarak Zabıta Daire Başkanlığı Dilenciler Büro Amirliğine getirilenlerin üst aramasında, çok miktarda para çıktı. 4 saat dilenerek 2 bin 200 lira topladı Öte yandan, 4 saat dilenerek 2 bin 200 lira toplayan kişinin paralarına el konuldu. Yetkililer, operasyonların devam edeceğini bildirdi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)