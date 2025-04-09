Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada

DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde seyreden kargo kamyonu sürücüsü T.B., Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda aracının freninin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, E-80 kara yolunda ilk olarak kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı ardından yaklaşık 1 kilometre giderek Kazım Karabekir Stadyumu'nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı.

1'İ AĞIR 8 YARALI

Yaklaşık 200 metre daha giden kamyon kaldırıma vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve polis sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü'ne ait Üniversite Kavşağı ve Kazım Karabekir Stadyum önündeki güvenlik kamera görüntüleri valilik tarafından basınla paylaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Görüntülerde, selektör yaparak hızla gelen kamyon önce kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptıktan sonra hızını kesmeden Aziziye ilçesi yönünde ilerlediği ve 1 kilometre sonra yine ışıklarda bekleyen 2 araca çarpıp bir süre gittikten sonra durduğu görülüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.