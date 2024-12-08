Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Erzurum'da Tortum kara yolu üzerinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken olay yerine gelen ambulansın camı kavgada sinir krizi geçiren bir kişi tarafından kırıldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Besi çiftliğindeki kavga, yolun karşısında yer alan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı.

Jandarma ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.