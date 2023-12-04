İHA
Kara kışın erken geldiği yerlerden olan Erzurum'da, herkesi gülümseten bir olay yaşandı...
Erzurum Üç Kümbetler mevkiinde drone ile çekim yapan fotoğrafçılar, bir çocuğun korktuğunu fark etti.
Çocuğun tepkisini görmek isteyen fotoğrafçı, drone'u çocuğa doğru hareket ettirince, çocuğun korkup kaçtığını kayda aldı.
Drone kar topu yağmuru
Çocuk bir süre drone'a kar topu attı. Korktuğu için drone'a defalarca kar topu fırlatan çocuk, anbean görüntülendi.
Çocuğun attığı bir kartopu drone'nun 10 santim önünden geçti. O anlar drone kameralarına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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