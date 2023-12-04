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Erzurum'da bir garip olay! Drone korkusu bakın ne yaptırdı...

Erzurum'da bir garip olay! Drone korkusu bakın ne yaptırdı... Sosyal medya için drone çekimi yapan fotoğrafçılar, bir çocuğun korktuğu anları kayda alınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.