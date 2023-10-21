Erzurum'da boşandığı eşini bıçakladı Eşinden boşanan B.G. isimli şahıs, tartıştığı eşi K.K ve sevgilisi olduğu öğrenilen O.Y.’yi bıçakla yaraladı. Bıçakla kendisini de yaralayan öfkeli koca B.G. olay yerinden kaçtı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşayan B.G. isimli şahıs, yaklaşık bir hafta önce eşi K.K. ile boşandı. Boşanmanın ardından akşam saatlerinde eski eşinin evinin önüne gelen B.G., eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartıştığı eşi K.K’yı ardından aynı binada oturan ve eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü O.Y.’yi bıçakla yaraladı. Yaralayıp kaçtı Bıçakla kendisini de yaralayan öfkeli koca B.G. olay yerinden kaçtı. Yarılalar K.K. ve O.Y. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri B.G’yi kısa süre sonra yakalayarak göz altına aldı. Suç aleti evin yakınlarında bulundu Polis olayın şüphelisi B.G. suç aletini evin yakınlarındaki mazgalın altına attığını belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken olayla ilgili tahkikat sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)