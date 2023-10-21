Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşayan B.G. isimli şahıs, yaklaşık bir hafta önce eşi K.K. ile boşandı.
Boşanmanın ardından akşam saatlerinde eski eşinin evinin önüne gelen B.G., eski eşiyle tartışmaya başladı.
Tartıştığı eşi K.K’yı ardından aynı binada oturan ve eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü O.Y.’yi bıçakla yaraladı.
Yaralayıp kaçtı
Bıçakla kendisini de yaralayan öfkeli koca B.G. olay yerinden kaçtı. Yarılalar K.K. ve O.Y. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri B.G’yi kısa süre sonra yakalayarak göz altına aldı.
Suç aleti evin yakınlarında bulundu
Polis olayın şüphelisi B.G. suç aletini evin yakınlarındaki mazgalın altına attığını belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken olayla ilgili tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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