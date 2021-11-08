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    Erzurum'da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga

    Cadde ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada havada savrulan yumruklar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 10:24
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    Erzurum'da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga

    Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Saray Bosna Caddesi'nde dün akşam saatlerinde gergin anlar yaşandı.

    İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu.

    GÜÇLÜKLE AYRILDILAR

    Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar güçlükle ayrıldı.

    Erzurum'da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga VİDEO


    Erzurum da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga #1

    Erzurum da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga #2

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