Haberler

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga

Erzurum'da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga

Cadde ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada havada savrulan yumruklar cep telefonu kamerasına yansıdı.