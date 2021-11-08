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- Erzurum'da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga
Erzurum'da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga
Cadde ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada havada savrulan yumruklar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 08.11.2021 - 09:27
- Güncelleme : 08.11.2021 - 10:24
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Saray Bosna Caddesi'nde dün akşam saatlerinde gergin anlar yaşandı.
İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu.
GÜÇLÜKLE AYRILDILAR
Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar güçlükle ayrıldı.
Erzurum'da cadde ortasında yumruk yumruğa kavga VİDEO