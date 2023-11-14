Erzurum'da çocuk sürücünün çarptığı 5 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti 14 yaşındaki Hüseyin P.'nin babasından izinsiz aldığı otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu Mehmet Erdem Aksu (5), toprağa verildi. Hüseyin P., çıkarıldığı mahkemede, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

14 yaşındaki Hüseyin P., arkadaşlarını da yanına alıp, şehir dışında olan babasına ait 25 ABM 817 plakalı otomobille gezintiye çıktı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bir süre sonra Hüseyin P. Yönetimindeki otomobil, sokakta oynayan Mehmet Erdem Aksu'ya (5) çarptı. Yaralanan Aksu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Aksu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Mehmet Erdem Aksu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Yakutiye ilçesi Çayırca köyüne götürüldü.

Cenaze defnedildi

Burada kılınan öğle namazı sonrası Mehmet Erdem Aksu, yakınlarının gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.

Güçlükle ayakta durabilen ve cenaze boyunca ağlayan 2 çocuk babası Fahri Aksu, "Allah böyle acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.

Hüseyin P. serbest bırakıldı

Öte yandan, olaydan sonra gözaltına alınan Hüseyin P. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)