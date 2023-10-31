Erzurum'da çocukların cinayet kavgasına babalar karıştı

İHA
Erzurum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
13 yaşındaki M.A.Ç ile ağabeyini pompalı tüfekle yaraladığı belirtilen Mustafa Dalga arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş; M.A.Ç, Mustafa Dalga'yı bıçakla yaralayarak ölümüne neden olmuştu.
Bu sefer babalar birbirine girdi
Olayın ardından Erzurum adliyesinde bugün görülen ilk duruşmada taraflar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
M.A.Ç'nin babası olduğu öğrenilen S.Ç., duruşma sonrası çıkan kavgada Mustafa Dalga'nın babası M.D'yi bıçakla yaraladı.
8 yaralı, 1 gözaltı
Polisin tarafları kontrol etmekte zorluk çektiği kavgada 1 kişi yaralanırken kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.
Polis, kavga sonrası adliye önünde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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