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İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, özellikle Ramazan ayında insanların duygularını istismar ederek dilenen şahıslara nefes aldırmıyor.

Ancak bütün denetim ve uygulamalara rağmen dilenciliği adeta meslek haline getiren şahıslar, alışkanlıklarını bırakmıyor.

ÇÖP KENARINDA TEZGAH AÇTI

Palandöken ilçesinde çöp konteynerinin yanında kendine dilenmek için adeta bir tezgah açan kadın, zabıta görevlilerince hakkında işlem yapılmak üzere bulunduğu yerden alındı.

Kadının, küçük çocuğunu da dilenciliğine alet ettiği görüldü.

YARDIM İÇİN GELİP VAZGEÇTİ

Bu arada zabıta ekiplerinin kadını işlem yapmak için araca aldığı anlarda bir vatandaşın yardım için geldiği ancak gerçeği öğrenince vazgeçtiği görüldü.

DİLENCİLERE YÖNELİK DÖRT BİR YANDA OPERASYONLAR YAPILDI

Erzurum'da zabıta ekipleri, kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerle birlikte hastanelerde de mesken tutan dilencilere yönelik operasyonlar yaptı.

Operasyonlarda ele geçirilen paralar ve dilenciliği meslek edinen şahısların rahatlığı gözlerden kaçmadı.