Erzurum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Erzurum'da çöp konteynerinde ölü bulunan yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

Erzurum'dan yürek yakan bir haber geldi..

Adnan Menderes Mahallesi Piri Ali Baba Camii karşısındaki çöp konteynerinde ölü bebek olduğu ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bebeğin ölümü araştırılıyor

Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)