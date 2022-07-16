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    Erzurum’da dede ile 7 yaşındaki torunu öldürüldü

    81 yaşındaki dede ile 7 yaşındaki torunu, evlerine açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi, akrabaları ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ise aranıyor.
    • 16.07.2022 - 16:55
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    Erzurum’da dede ile 7 yaşındaki torunu öldürüldü

    Erzurum’un Tekman ilçesinde yaşayan ve aralarında husumet olan Taşoğlu ile Erata ailelerinin bireyleri arasında tartışma yaşandı.

    Eve kurşun yağdırdı, dede ile torunu öldü

    Tartışma sonrası Tahir Taşoğlu, Erata ailesinin yaşadığı Tekman’a 11 kilometre mesafede bulunan Aşağıhanbeyi Mahallesi'ndeki eve, saat 08.30 sıralarında kurşun yağdırdı.

    Saldırıda İsmail Erata (81) ile torunu Ecrin Erata (7) hayatını kaybederken, akraba Kamuran Erata (32) ise ağır yaralandı.

    Katil aranıyor

    Kamuran Erata, çağırılan ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre jandarma, olayın ardından kaçan Tahir Taşoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.


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