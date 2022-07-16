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Erzurum’da dede ile 7 yaşındaki torunu öldürüldü

Erzurum’da dede ile 7 yaşındaki torunu öldürüldü

81 yaşındaki dede ile 7 yaşındaki torunu, evlerine açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi, akrabaları ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ise aranıyor.