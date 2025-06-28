Erzurum'da devrilen vincin altında kalan operatör öldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Tekstil Kent'te taşeron firmaya ait vinci kullanan 35 yaşındaki operatör Ömür Erdem Dadak, devrileceğini fark ettiği araçtan atladı.
Yol kenarına devrilen vincin altında kalan Dadak yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerce vincin altından çıkarılan Dadak'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Dadak'ın kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.