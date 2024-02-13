Erzurum'da el freni çekilmeyen araç bahçe duvarından uçtu

İHA
Erzurum'da Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde bir vatandaş park ettiği aracının el frenini soğuk havadan dolayı çekemedi.
Bir süre sonra yokuş aşağı hareket eden araç yolun karşısındaki apartmanın bahçe duvarından düştü.
El frenini soğuk havadan dolayı çekemedi: Bahçe duvarından düştü
Yaklaşık 5 metrelik duvardan aşağıya düşen araçta kimsenin olmaması feci bir kazanın da önüne geçti.
Erzurum’da özellikle eksilerin altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle balataların yapışmaması için araçlarda el frenleri çekilmiyor.
Balataların yapışmaması için el frenleri çekilmiyor
Bu da benzeri kazaları beraberinde getiriyor.
Bahçe duvarına uçan araç daha sonra vinçle yerinden çıkarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış