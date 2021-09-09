Erzurum’da eşekler, D-100 karayoluna çıktı

D-100 karayoluna çıkan başıboş bir eşek ile yavrusu, araçların yanından yavaş adımlarla ilerlerken görüldü. Eşeklerin kara yolunda ilerlediği anlar, kameraya yansıdı.

Erzurum’da, D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlar, başıboş bir eşek ve yavrusu ile karşılaştı.

Boyunlarında yular olduğu ve sahiplerinden kaçtıkları anlaşılan eşekler, trafiğin ortasında araçların gelmesine aldırmadan yavaş adımlarla ilerledi.

Eşeklerin bir kamyonun yanında ilerlediği anlar, Elif Yılmaz isimli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KALDIRIMA ÇIKTILAR

Görüntülerde, eşeklerin 100 metre ilerledikten sonra kaldırıma çıktığı görüldü.

Bazı sürücülere zor anlar yaşatan eşek ve yavrusu, kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.

Erzurum’da eşekler, D-100 kara yoluna çıktı VİDEO

