Erzurum'da eşini ve 3 çocuğunu rehin aldı: Kurtarıldılar Kumar bağımlısı olduğu iddia edilen Turgut Y.’nin (36) evinde bıçakla rehin aldığı eşi Bahar Y. (33) ve 3 çocuğu polisin operasyonu ile kurtarıldı.

İHA Erzurum'da dün gece Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında 3 çocuk babası Turgut Y., iddiaya göre, kumar parası yüzünden eşi Bahar Y. ile tartıştı. Turgut Y. eşi ile çocukları Züleyha (3), Uğur (5) Mehmet Y.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile rehin aldı. Evdeki sesler üzerine komşular polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipler Turgut Y.'nin eşini ve çocuklarını rehin aldığını gördü. "Babam gelsin namus sözü veriyorum kapıyı açacağım" Mahalleye ambulans, itfaiye ile özel harekat timleri sevk edildi. Polisin "Teslim ol" çağrısı üzerine Turgut Y. "Babam gelsin namus sözü veriyorum kapıyı açacağım" dedi. Baba Fevziye Y. polis ekipleri tarafından getirildi. Turgut Y. buna rağmen kapıyı açmadı. İkna çabaları sonuç vermeyince özel harekat timleri, Turgut Y.'nin evinin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Ekipler kurtardı İtfaiye ekipleri de aynı anda merdivenle evin penceresine çıkıp açmaya çalıştı. Bu sırada içeri giren polis, kadın ve 3 çocuğunu kurtardı. Binadan dışarı çıkarılan anne ve çocukları ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yüzüne biber gazı sıkılan Turgut Y. ifadesi alınmak üzere polis aracı ile polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan Turgut Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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