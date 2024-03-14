Erzurum'da eşini ve kızını vahşice öldüren öğretmen yakalandı Erzurum'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen öğretmen kıskançlık nedeniyle tartıştığı karısı ile kendisini engellemeye çalışan kızını bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

DHA

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde Zülküf Böçkün (46), ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında aldattığından şüphelendiğini söylediği hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile tartışmaya başladı.

Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün (20) de tartışmaya dahil oldu.

Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı.

Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün'ün kız kardeşleri odaya koştu.

Tekrar saldırdı

Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün'ün elinden bıçağı aldı ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti.

Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün'ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün'ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakalandı

Polis ekipleri Zülküf Böçkün'ü kendi kullandığı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı.

Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ün cansız bedenleri ise incelemelerin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşini ve kızını katleden 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün Palandöken ilçesinde bir lisede görev yaptığı ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)