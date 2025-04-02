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AA

Erzurum'un Oltu ilçesinde fabrika işçilerinin taşıyan servis midibüsü şoförü Muhittin S., Başbağlar Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan servis midibüsü, önce yol kenarındaki su kanalına düşüp ardından yamaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 16 YARALI

Kazada araçtaki Doğan Özkan hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Oltu ve Tortum'daki hastanelere kaldırıldı.