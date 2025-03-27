Erzurum'da feci kazada 1 kişi öldü

İHA
Erzurum'un Horasan ilçesi Aktaş Mahallesi mevkiinde Yunus Özden idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Ömer Yılkan, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Adem Yılkan ve yolcu Hatun Yılkan ağır yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ağır yaralanan Yunus Özden, Erzurum’daki hastanelere sevk edilirken diğer yaralılar Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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