Erzurum’da fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı Erzurum’da beklenen fırtına etkisini gösterdi. Kent genelinde ve çevre ilçelerde öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgâr, zaman zaman 50 ila 80 km/saat hızına ulaşırken, yüksek kesimlerde bu hız 90 km/saat’e kadar çıktı.

Özellikle kent merkezinde etkili olan fırtına, birçok yapının çatısını yerinden söktü. Devrilen ağaçlar ve savrulan tabelalar, çevrede park halindeki araçlara zarar verdi. O anlara tanık olan vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla kaydederken, şehirde kısa süreli panik havası yaşandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzurum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, fırtınanın yarattığı olumsuzluklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklar dolayısıyla vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinden toplam 76 ihbar ulaşmıştır. Bu ihbarlar arasında çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi durumlar yer almakta olup, AFAD, itfaiye ve zabıta ekiplerimiz sahada aktif olarak müdahale etmektedir.

Açıklamada, sahada yapılan çalışmaların sürdüğü ve riskli bölgelerde tarama ile güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilirken, vatandaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İl genelindeki diğer ilçelerde de benzer olayların yaşandığı, ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.