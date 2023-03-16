Erzurum'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı Polis, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda fuhşa teşvik suçlarından 15 kişiyi gözaltına aldı. Fuhşa karıştığı belirlenen 114 kişiye de 1 milyon 516 bin TL ceza uygulandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi için soruşturma başlattı. Erzurum merkez ile Çat ilçesinde yürütülen 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına karıştığı belirlenen 15 kişiye yönelik 'Arka Sokaklar' ismi verilen operasyon düzenlendi. 14 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 15 şüpheli adliyeye sevk edildi Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 1 milyon 516 bin TL idari para cezası uygulandı Bu arada aynı operasyon kapsamında, fuhşa karıştığı tespit edilen 114 kişiye 1 milyon 516 bin TL idari para cezası uygulandı.