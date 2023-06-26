Erzurum'da hastaneye yetişmeye çalışan otomobil kaza geçirdi: 1 ölü 2 yaralı Kalp rahatsızlığı bulunan hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Araçtan 100 metre uzağa fırlayan hasta olay yerinde can verirken, 2 sürücü de yaralandı.

İHA Erzurum'un İspir ilçesinde bir kaza meydana geldi. Yaşar Soğancı yönetimindeki özel otomobil ile kalp rahatsızlığı bulunan Seyfi Akpancar’ı hastaneye götürmek için Devedağı grup yolundan İspir istikametine doğru giderken Zagos sınırları içerisinde Göydere mevkiinde kontrolden çıkarak 200 metre uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde can verdi Araç içerisinde bulunan Seyfi Akpançar araçtan 100 metre uzaklığa fırlayarak kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücüsü Yaşar Soğancı aracın yanında ağır yaralı olarak bulundu. Diğer yolcu İsmail Yavuz’un ise kolu kırıldı. Kendi imkanları ile yola çıkmayı başaran İsmail Yavuz yakınlarını arayarak kaza yaptıklarını söyledi. Duygulandıran detay Olay yerine gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri çevre köylerden gelen vatandaşların yardımı ile kazazedelere ulaştı. 53 yaşında Seyfi Akpançar’ın yeni emekli olduğu İzmir’den köyde yaşayan annesinin yanına yerleşmeye karar vererek köye geldiği öğrenildi.