Erzurum'da husumetli aile kavgası! Kan aktı Kendisine "hırsız" diyerek iftira attığını iddia eden Doğukan Ç., Muhammed Berat A.'yı ailesinin yanında bıçakla yaraladı. Muhammed Berat A. olayın ardından hastaneye kaldırılırken, Doğukan Ç. ise gözaltına alındı.

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İHA

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde, husumetli aileler arasında çıkan olaylarda kan aktı...

Hırsız diyerek hakkında iftira atıldığını öne süren Doğuhan Ç., babası Fuat Ç.'yi de yanına alarak Muhammet Berat A. ile konuşmaya gitti.

Doğuhan Ç. ile babası Fuat Ç. ve karşı taraftan Muhammet Berat A. babası Serkan A. ve kardeşi Serdar Kadir A. arasında yaşanan sözlü tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Husumetlisini üç yerinden bıçakladı

Doğuhan Ç., yanında getirdiği bıçakla Muhammed Berat A.'yı bileğinden, kalçasından ve karnından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Kıskıvarak yakalandı

Muhammed Berat A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken Doğuhan Ç. polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Kavga sırasında taraflara ait bir otomobilin camları kırılırken araçta maddi hasar oluştu.

Olayın ardından tarafların yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)