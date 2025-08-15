Erzurum'da iki aile arasında arazi kavgası Karaçoban ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Binpınar köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan sınır tartışmasının yeniden alevlenmesiyle, taraflar birbirlerine bıçak ve sopalar ile saldırdılar.