Erzurum'da 'ispiyon' cinayeti kamerada Erzurum'da uyuşturucu kullandığı ortaya çıkan Bilal Acar, kendisini ispiyonladığını söylediği arkadaşını iş yerinde bıçaklayarak öldürdü.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki bir fırında meydana gelen olayda, 16 Mart'ta hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan 27 yaşındaki Bilal Acar serbest bırakıldı.

Fırın sahiplerinin konudan bilgisinin olması üzerine Bilal Acar, çalıştığı yere gelerek kendisini ispiyonladığını düşündüğü iş arkadaşı 28 yaşındaki Muhammet Emin Seçer ile tartıştı.

Acar, güvenlik kamerasına yansıyan olayda Seçer'i hamur yaptığı sırada yanına giderek bıçakladı.

Araya giren diğer arkadaşları Acar’ın elindeki bıçağı aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Acar, ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.