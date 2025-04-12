Erzurum'da jandarmadan kaçak göçmen operasyonları

İHA

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01-31 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik operasyonlar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında 15 Afganistan, 4 Suriye ve 1 Filistin uyruklu kişi bulunuyor. Yakalanan göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek işlemleri başlatıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Operasyon sırasında, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği belirlenen bir şahıs da gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Komutanlığı’nın göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele konusundaki kararlı tutumunun devam edeceği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bu mücadeleye aralıksız olarak devam edileceği vurgulandı.